Zbulohet data e mundshme e lansimit të syzeve inteligjente të Apple
Syzet inteligjente në të cilat po punon Apple — të cilat do të konkurrojnë drejtpërdrejt me syzet inteligjente Meta Ray-Ban dhe syzet e reja të Google dhe Samsung — mund të kenë një datë lansimi.
Apple fillimisht planifikoi të lansonte syzet më vonë këtë vit, por ndërlikimet dhe një fillim i vonë kanë bërë që afati i lansimit të shtyhet.
Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syzet inteligjente të kompanisë do të dalin në fund të vitit 2027.
Që do të thotë se syzet inteligjente do të dalin pas 20-vjetorit të iPhone, ku do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar — iPhone 19 do të anashkalohet — dhe një iPhone tjetër i palosshëm.
Drejtori ekzekutiv në largim i Apple, Tim Cook, ishte i fiksuar pas sjelljes në treg të syzeve inteligjente për të konkurruar me Ray-Ban.
Ashtu si kompanitë e tjera, Apple mendon se syzet mund të jenë e ardhmja e telefonave inteligjentë. /Telegrafi/