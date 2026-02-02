Zbulohen specifikat kryesore të Samsung Galaxy F70e 5G i cili do të debutojnë javën e ardhshme
Samsung kohët e fundit filloi të jepte njoftime për lansimin e serisë Galaxy F70 në Indi dhe tani ka konfirmuar një datë lansimi.
Modeli i parë në linjë do të jetë Galaxy F70e, i cili do të ketë një kamerë kryesore të pasme 50MP dhe një bateri 6,000mAh.
Galaxy F70e do të debutojë në Indi më 9 shkurt dhe do të dalë në shitje përmes dyqanit zyrtar online të Samsung dhe Flipkart.
Telefoni ka të ngjarë të jetë i disponueshëm edhe përmes shitësve me pakicë jashtë linje, transmeton Telegrafi.
Do të ketë një teksturë të ngjashme me lëkurën në panelin e pasmë dhe do të jetë i disponueshëm në opsionet e ngjyrave Limelight Green dhe Spotlight Blue.
Telefoni do të vijë me një konfigurim kamerash të dyfishta të pasme me një sensor kryesor 50MP dhe një njësi thellësie 2MP. Për selfie, do të ketë një kamerë 8MP.
Samsung ka konfirmuar gjithashtu se Galaxy F70e do të ketë një ekran 120Hz me shkëlqim deri në 800 nit. Imazhet zyrtare tregojnë një prerje në formë pika uji në pjesën e përparme dhe korniza relativisht të trasha.
Telefoni është konfirmuar se do të ketë një bateri 6,000mAh, megjithëse specifikimet e karikimit mbeten të pazbuluara për momentin. Samsung pritet të zbulojë më shumë detaje në ditët në vijim. /Telegrafi/