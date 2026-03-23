Zbulohen specifikat e Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung pritet të lansojë Galaxy Z Fold8 këtë verë, me shumë mundësi në korrik, rreth një vit pas paraardhësit të tij.
Sot, një rrjedhje e re informacioni nga një informator në X pretendon të sjellë një listë të specifikimeve më të rëndësishme të Fold8, transmeton Telegrafi.
Duhet të ketë një ekran të palosshëm 8 inç, një ekran të mbuluar 6.5 inç (të dyja me shpejtësi rifreskimi 120Hz), UTG me dy shtresa për ekranin e palosshëm, një pllakë mbështetëse metalike të ekranit të shpuar me laser dhe Snapdragon 8 Elite Gen 5 për Galaxy në krye.
Telefoni do të vijë me një kamerë kryesore 200MP duke përdorur një sensor të tipit 1/1.3", një kamerë ultra të gjerë 50MP dhe një kamerë telefoto 10MP me zmadhim optik 3x.
Do të ketë gjithashtu një dhomë avulli për ftohje dhe një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim me kabllo 45W. Fold8 do të ofrohet me 12/16GB RAM dhe 256GB/512GB/1TB hapësirë ruajtjeje, dhe do të jetë më i hollë dhe më i lehtë se paraardhësi i tij.
Kemi dëgjuar tashmë për baterinë më të madhe, por një thashethem i mëparshëm pretendonte gjithashtu se kamera telefoto do të merrte një përmirësim krahasuar me Fold7, gjë që ky thashethem e kundërshton.
Natyrisht, nuk mund të jemi të sigurt se cili thashethem është i saktë për këtë çështje, prandaj merrni të gjitha këto me një dozë të shëndetshme rezervë. /Telegrafi/
