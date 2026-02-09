Zbulohen specifikat e kufjeve të Sony WF-1000XM6, ja çfarë është përmirësuar krahasuar me gjeneratën e mëparshme
Sony më në fund do të zbulojë kufjet WF-1000XM6 më 12 shkurt, dhe përpara kësaj, një rrjedhje informacioni pretendon të sjellë specifikimet e tyre më të rëndësishme.
Kupthat thuhet se do të përdorin një procesor të ri QN3e i cili thuhet se është tre herë më i shpejtë se ai në WF-1000XM5.
Do të ketë gjithashtu tetë mikrofonë adaptivë (katër për kufje), nga gjashtë (tre për kufje) në gjeneratën e mëparshme, transmeton Telegrafi.
Madje ka edhe drajverë të rinj, si dhe mbështetje për LDAC, DSEE Extreme, një EQ, Auracast, Multipoint, Fast Pair dhe Swift Pair.
Kufjet do të kenë jetëgjatësi baterie tetë orëshe, dhe kutia mban dy karikime shtesë (16 orë). Kufjet do të jenë të vlerësuara IPX4 për rezistencë ndaj spërkatjeve.
Ato kanë ergonomikë të përmirësuar, menaxhim më të mirë të rrjedhës së ajrit dhe një test përshtatjeje të integruar në aplikacion.
Ato gjithashtu do të mbështesin 360 Reality Audio me gjurmimin e kokës dhe një modalitet ambienti më të zgjuar me tre profile automatike.
Në kuti do të gjeni katër madhësi të majave të kufjeve. /Telegrafi//