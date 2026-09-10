Zbulohen detaje se si një dron rus vonoi largimin e Zelenskyt nga Moldavia
Një dron rus që hyri në hapësirën ajrore të Moldavisë vonoi largimin e një aeroplani që transportonte presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për në Norvegji të martën, tha një zyrtar moldav.
Vendi i Evropës Lindore, i cili kufizohet me Ukrainën, mbylli hapësirën e tij ajrore pasi zbuloi një pushtim të një droni me helikë reaktive, thanë zyrtarët, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Aeroplani i Zelenskyt po priste në Aeroportin Ndërkombëtar të Kishinevit në kryeqytetin moldav dhe iu dha leja për ngritje pasi u vërtetua se droni kishte rënë.
Ai shpërtheu rreth 160 kilometra (100 milje) larg aeroportit, raportoi Associated Press.
Ambasadori i Moldavisë në SHBA, Vladislav Kulminski, i tha Jim Sciutto të CNN se incidenti ka të ngjarë të mos ishte "një aksident".
"Ne nuk besojmë në drone me helikë reaktive që fluturojnë në territorin e Moldavisë vetëm për qëllime mbikëqyrjeje ndërsa aeroplani i presidentit ukrainas është në tokë në aeroport", ka thënë Kulminski për CNN.
I pyetur nëse autoritetet moldave besojnë se droni po synonte presidentin ukrainas, ai tha se një hetim ishte duke u zhvilluar dhe ishte "shumë herët për ta thënë".
Megjithatë, ai shtoi se dihet mirë që Zelensky përdor hapësirën ajrore moldave për vizitat e tij të huaja dhe "kjo ndoshta nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë".
Por Kremlini ende nuk ka komentuar.
Zelensky po shkonte në Norvegji për funeralin e Mbretit Harald V, ku iu bashkua krerëve të tjerë të shteteve që marshuan pas arkivolit të monarkut të ndjerë në një procesion nëpër kryeqytetin Oslo.
Dhe ishte kryeministri norvegjez Gahr Støre ai që nxori në dritë incidentin me dronin.
"Aeroplani i tij pothuajse u godit nga një dron ndërsa ishte gati të ngrihej nga Moldavia. Ky është realiteti me të cilin po përballet", tha Støre për transmetuesin publik NRK, sipas Reuters.
Një dron i dytë kaloi në hapësirën ajrore moldave të martën, thanë zyrtarët, por vazhdoi të udhëtonte mbi Rumani.
Dronët rusë kanë hyrë rregullisht në hapësirën ajrore të të dy kombeve gjatë luftës më shumë se katërvjeçare të Moskës në Ukrainë.
Presidentja moldave Maia Sandu i denoncoi ndërhyrjet me dronë si një "kërcënim serioz për jetën e njerëzve".
Zelensky udhëtoi për në Kanada të mërkurën, ku do t'i drejtohet kabinetit të Kryeministrit Mark Carney, sipas një deklarate nga zyra e Carney.
Udhëheqësi ukrainas dhe Zonja e Parë, Olena Zelenska, do të jenë në Kanada deri të premten. /Telegrafi/