Zbardhet biseda telefonike, Orban i ofron ndihmë Putinit: Do të bëhem si 'miu e luani' për Rusinë
Viktor Orban e përshkroi veten si “miun” e Kremlinit dhe premtoi se do të bënte gjithçka për të ndihmuar Rusinë.
Të martën, Bloomberg News raportoi se kishte siguruar një transkript të qeverisë hungareze të një telefonate midis Orban dhe Putinit më 17 tetor. Sipas tij, lideri hungarez krahasoi marrëdhënien e tyre me atë të një “miu” të gatshëm të ndihmojë “luanin” rus sipas nevojës.
“Dje miqësia jonë arriti një nivel kaq të lartë sa mund të ndihmoj në çdo mënyrë”, thuhet se i tha Orban, Putinit gjatë bisedës, duke shtuar se “në çdo çështje ku mund të jem i dobishëm, jam në shërbimin tuaj.”
Për ta thjeshtuar këtë ide, Orban i bëri një referencë një fabule të Ezopit, ku një mi që më parë kishte marrë mëshirë nga një luan më pas e çliron të njëjtin luan kur ai ngec në rrjetin e gjuetarëve. Telefonata i shkaktoi të qeshura nga Putini, sugjeron transkripti.
Orban, populisti i djathtë që ka synuar ta kthejë Hungarinë në atë që e quan “demokraci jo-liberale”, është lideri më miqësor ndaj Moskës në Bashkimin Evropian, gjë që ka bërë që disa kritikë ta quajnë “kalin e Trojës të Putinit”.
Zbulimi më i fundit ka rritur pyetjet që kanë qarkulluar javët e fundit mbi përpjekjet e SHBA-së dhe Rusisë për të mbështetur Orban, ndërsa ai mbetet prapa në sondazhe. Agjencitë ruse të inteligjencës, së bashku me rrjete dezinformimi të lidhura me Rusinë, dyshohet se po përpiqen të ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve.
Ndërsa hungarezët përgatiten të votojnë këtë fundjavë, shumica e sondazheve tregojnë se Orban po përballet me një sfidë të paprecedent nga Peter Magyar, ish-anëtar i lartë i partisë Fidesz së Orbanit, duke rritur mundësinë që ai të largohet nga pushteti pas 16 vitesh.
Kjo perspektivë ka mobilizuar udhëheqës të djathtë në mbarë botën, duke bërë që zgjedhjet në këtë vend të Evropës Qendrore, me rreth 9.5 milionë banorë, të jenë një çështje me jehonë globale. Zgjedhjet po ndiqen me vëmendje edhe në Bashkimin Evropian.
Javën e kaluar, disa udhëheqës shprehën zemërim pas një audioje të rrjedhur, e cila duket se kapte ministrin e jashtëm të Hungarisë, Peter Szijjarto, duke i thënë homologut të tij rus, Sergei Lavrov, se do të punonte për të ndryshuar listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian sipas dëshirës së Hungarisë.
Në telefonatën që u zbulua të martën, thuhet se Putini lavdëroi qëndrimin “të pavarur dhe fleksibël” të Hungarisë ndaj luftës së tij në Ukrainë.
“Na duket e paimagjinueshme që një pozicion kaq i balancuar, mesatar, prodhon vetëm kundërar-gumente”, tha presidenti rus, sipas transkriptit.
Telefonata përfundoi me dy liderët që pyetën për shëndetin e njëri-tjetrit. “Unë bëj ushtrime, edhe skijoj. E di që ti luan futboll,” tha presidenti rus. “Përpiqem,” u përgjigj Orbán, duke shkaktuar të qeshura nga të dy burrat.
Më pas, Orban thuhet se e falënderoi Putinin për telefonatën dhe i tha lamtumirë në gjuhën ruse. /Telegrafi/