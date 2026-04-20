Zacoe sjellë Lamborghinin e modifikuar që duket shumë më i “egër”
Në fund të vitit 2024, shefi i atëhershëm i teknologjisë së Lamborghini-t, Rouven Mohr (tani CTO në Audi), i tha TG-së se sistemi hibrid V8 i Temerario-s mund të fuqizohej lehtësisht për të prodhuar mbi 1,000 kuaj fuqi.
Si i tillë, presim një formë të versionit Performante ose STO së shpejti. Por çfarë ndodh nëse mezi prisni për këtë?
Epo, nëse kërkoni pamjet e një Temerario më të fortë, atëherë Zacoe mund të ketë përgjigjen, transmeton Telegrafi.
Ky është 'kiti i ri i butë' për Lamborghinin e vogël, dhe na thuhet se të gjitha 17 pjesët e karbonit mund të montohen pa pasur nevojë për ndonjë prerje të karrocerisë ose modifikime strukturore.
Në fakt, kompleti është plotësisht i kthyeshëm, kështu që mund ta ktheni Temerario-n tuaj në gjendje të rregullt në çdo kohë.
Jo se do të donit t'i thoshit çfarë të bënte, sigurisht, sepse kompleti duket sikur do ta bënte Lamborghini-n tuaj të vogël shumë agresiv.
Përfshin një “kapotë me performancë aerodinamike” me dy vrima ajrimi gjigante përpara, si dhe një ndarës të përparmë të dalë dhe skaje anësore të mprehta me një detaj të vogël në formë pendë peshkaqeni.
Sigurisht, do ta keni vënë re krahun e pasmë me qafë mjellme, por ka edhe një “ducktail” të ri poshtë tij dhe një difuzor masiv poshtë.
Gjithashtu, një lugë e madhe çatie prej karboni të plotë, e cila përmirëson ftohjen dhe të kujton Huracán STO mjaft të shkëlqyer.
Zacoe mendon se kompleti “e riinterpreton Temerario-n përmes një filozofie dizajni OEM+”. Apo jo? /Telegrafi/