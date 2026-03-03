Ymeri thotë se Kurti po bënë shantazh politik për çështjen e presidentit: Konjufca nuk duhet ta marrë postin
Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri ka reaguar fuqishëm ndaj mënyrës së kryeministrit Albin Kurti për zgjedhjen e presidentit në Kosovë, duke e cilësuar atë si një kushtëzim që përdoret përmes shantazhit dhe kërcënimit politik.
“Shumë gjëra në Kosovë janë kushtëzu me shantazh, me kërcënim, këtë e dëgjojmë edhe jashtë sallave të gjykatave, po tash Kosova ka arrit në atë nivel që Kryeministri përdor këtë metodë edhe për zgjedhje të Presidentit,” ka thënë Ymeri.
Ajo shtoi se kjo mënyrë e vendosjes së kushteve për kandidatin partiak në zgjedhje është e papranueshme dhe dëmton rëndë demokracinë në vend.
“Ose Kandidati im partiak ose zgjedhje. Ose Pushtet 100% Kurti & Co. ose Zgjedhje,” tha ajo.
Ymeri theksoi se një votë pro apo kundër vetëm për kuorum nga një deputet opozitar për kandidat të pushtetit është, sipas saj “vrasje e demokracisë edhe e lirisë në vendimmarrje”.
“As Glauk Konjufca as asnjë numër tjetër serik i partisë (ksisoj i ka paraqitur Kurti), nuk duhet të marr postin e Presidentit,” përfundoi deputetja. /Telegrafi/