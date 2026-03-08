Ylli shënon fitore bindëse ndaj Pejës
Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore bindëse në përballjen ndaj KB Pejës në “13 Qershori”.
Skuadra nga Suhareka triumfoi me rezultat 81-62 (19-18, 22-13, 22-18, 18-13).
Përpos në çerekun e parë, ku përballja ishte tepër e barabartë me vendasit që e mbyllën me një pikë epërsi 19-18, Ylli dominoi plotësisht.
Fillimisht e mbyllën çerekun dytë me nëntë pikë më shumë (22-13), ku epilogu i pjesës së parë rezultoi të jetë 41-31.
Pas kësaj, e fituan edhe çerekun e tretë me katër pikë dallim (22-18), si dhe u siguruan ta vulosin fitoren me rezultat 18-13 në çerekun e katërt.
Më i dalluari ishte Bamforth me plot 24 pikë ndihmuar nga Kastrati me 17 sosh, ndërsa te Peja u dallua Williams me 14 pikë./Telegrafi/
