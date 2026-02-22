Ylli i Bayernit mbush 18 vjet - kontrata i rinovohet automatikisht dhe merr rritje page
Euforia që rrethon Lennart Karl është zbehur disi në javët e fundit, por entuziazmi i Bayern Munich për talentin e jashtëzakonshëm mbetet i pandryshuar.
Sot është aktivizuar zyrtarisht opsioni i shumëpritur i kontratës së tij.
Ndërkohë që nuk ka më diskutime për një rregullim të mëtejshëm të marrëveshjes, situata e sulmuesit të ri ishte zgjidhur prej kohësh.
“Ai ka performuar jashtëzakonisht mirë, prandaj klauzolat përkatëse në kontratën e tij profesionale do të aktivizohen. Askush nuk duhet të shqetësohet për Lennartin”, kishte deklaruar një muaj më parë Max Eberl.
Kur kontrata u zgjat verën e kaluar, palët kishin rënë dakord për një konvertim automatik në kontratë profesionale sapo lojtari të mbushte 18 vjeç – gjë që tashmë ka hyrë në fuqi.
Marrëveshja ekzistuese, e vlefshme deri në vitin 2028, zgjatet automatikisht deri në vitin 2029. Gjithashtu, paga e tij do të rritet në rreth dy milionë euro bruto në vit, një “dhuratë” e madhe për ditëlindjen dhe hapin e parë si profesionist i plotë në Mynih. /Telegrafi/