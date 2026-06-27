Ylfete Fanaj zgjidhet zëvendëspresidente e Qeverisë së Kantonit të Lucernit
Ylfete Fanaj është zgjedhur zëvendëspresidente e Qeverisë së Kantonit të Lucernit.
"Sot është një ditë e gëzueshme. Jam e kënaqur që u zgjodha zëvendëspresidente e Qeverisë Kantonale dhe mezi pres vitin në vijim", shkroi ajo në rrjete sociale.
Ylfete Fanaj është prej tashmë tre vjetësh pjesë e ekzekutivit (qeverisë) të Kantonit të Lucernit.
Gjatë kësaj kohe ajo ka drejtuar dhe vazhdon të drejtojë Departamentin e Drejtësisë dhe sigurisë.
Ndërsa, duke filluar nga dita e djeshme Fanaj është zgjedhur për një vit zëvendëspresidente e Qeverisë së Kantonit, duke mbajtur edhe më tutje departmentin që kishte.
“Faleminderit shumë Këshillit Kantonal për besimin e tyre. E ardhmja nuk ndodh vetvetiu - ne e formësojmë atë. Pres me padurim të vazhdoj të marr përgjegjësi”, deklaroi Fanaj. /Telegrafi/