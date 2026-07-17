Xheneta Fetahu shfaqet provokuese nga pushimet verore
Xheneta Fetahu ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një set të ri fotografik nga pushimet verore, ku shfaqet në super formë.
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova pozoi mbi një dërrasë paddleboard në ujërat e kristalta, duke vënë në pah linjat e saj trupore me një bikini të kuqe.
Pamjen e kompletoi me syze të vogla dielli me xhama të errët, ndërsa flokët i kishte të kapura pas koke, duke i dhënë një stil minimalist dhe elegant.
Grimi i lehtë me buzë në nuancë nude dhe lëkura e bronztë e theksuan edhe më shumë paraqitjen e saj verore.
Xheneta u shfaq e relaksuar dhe plot vetëbesim, ndërsa pozonte nën rrezet e diellit, me detin e kthjellët dhe pushuesit në sfond.
Fotografitë kanë marrë menjëherë pëlqime dhe komente të shumta nga ndjekësit, të cilët nuk kursyen komplimentet për pamjen e saj. /Telegrafi/