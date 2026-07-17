ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Xheneta Fetahu ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një set të ri fotografik nga pushimet verore, ku shfaqet në super formë.

Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova pozoi mbi një dërrasë paddleboard në ujërat e kristalta, duke vënë në pah linjat e saj trupore me një bikini të kuqe.

Pamjen e kompletoi me syze të vogla dielli me xhama të errët, ndërsa flokët i kishte të kapura pas koke, duke i dhënë një stil minimalist dhe elegant.

Grimi i lehtë me buzë në nuancë nude dhe lëkura e bronztë e theksuan edhe më shumë paraqitjen e saj verore.

Xheneta u shfaq e relaksuar dhe plot vetëbesim, ndërsa pozonte nën rrezet e diellit, me detin e kthjellët dhe pushuesit në sfond.

Fotografitë kanë marrë menjëherë pëlqime dhe komente të shumta nga ndjekësit, të cilët nuk kursyen komplimentet për pamjen e saj. /Telegrafi/

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