Xhavit Haliti: U bëmë bashkë në Malishevë, si dikur gjatë luftës çlirimtare për fitoren e PDK-së më 7 qershor
Kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Xhavit Haliti, ka reaguar pas tubimit zgjedhor të mbajtur në Malishevë, duke thënë se figurat e partisë dhe luftës u bashkuan me të njëjtin frymëzim si në periudhën e luftës çlirimtare.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haliti vlerësoi pjesëmarrjen e qytetarëve në tubimin e PDK-së, duke e lidhur mobilizimin aktual me periudhën e angazhimit për lirinë e vendit.
“U bëmë bashkë në Malishevë, si dikur gjatë luftës çlirimtare, për fitoren e PDK-së më 7 qershor”, ka shkruar Haliti.
Partia Demokratike e Kosovës e zhvilloi tubimin në Malishevë në ditën e pestë të fushatës zgjedhore, ku morën pjesë drejtues të partisë, kandidatë për deputetë dhe mbështetës të shumtë.
Të pranishmëve iu drejtua edhe kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, i cili tha se vendi po përballet me sfida të shumta dhe se nevojitet një qasje e re qeverisëse.