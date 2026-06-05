Xhavit Haliti kërkon besimin e qytetarëve: Vota juaj, nderi i jetës sime
Kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Xhavit Haliti, u është drejtuar qytetarëve dhe anëtarëve të PDK-së në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, duke kërkuar mbështetjen e tyre në garën për legjislaturën e re të Kuvendit të Kosovës.
Në mesazhin e tij publik, Haliti shprehet se edhe këtë herë ka “nderin të jetë në garën zgjedhore nga PDK-ja”, ndërsa thekson se besimi i qytetarëve për të është “nderi i jetës”.
Ai deklaron se ka hyrë në këtë garë “me kërkesën e shumë miqve, shokëve dhe bashkëveprimtarëve në Kosovë dhe në mërgatë”, me qëllim që të vazhdojë t’i shërbejë vendit sikurse dje në kohë lufte, edhe sot në kohë paqeje.
Haliti vlerëson se fitorja e PDK-së do të ishte fitore e Kosovës, duke përmendur edhe kandidatin për kryeministër, Bedri Hamzën.
Sipas tij, me një qeveri të PDK-së marrin fund kriza, korrupsioni, bllokadat institucionale e politike, përçarjet, ndasitë në shoqëri, si dhe helmi politik.
Në fund të mesazhit, ai u bën thirrje qytetarëve të votojnë PDK-në dhe kandidaturën e tij: “Voto PDK 125, voto numrin 14!”.