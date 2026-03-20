Xhamia e Pashës në Tetovë: Janë prerë kabllot e zërimit të xhamisë nga persona të panjohur
Xhamia e Pashës në Tetovë njofton se janë prerë kabllat e zërimit të xhamisë nga persona të panjohur.
"Kabllat e zërimit në Xhamin e Pashës janë prerë me gërshërë nga një person i panjohur duke bërë që zërimi jashtë mos të dëgjohet gjatë faljes së bajramit. Ky është një veprim i papranueshëm dhe duhet dënuar ashpër.
Ju lutemi, nëse dikush ka informacion ose ka vërejtur diçka të dyshimtë në zonë, ta ndajë me përgjegjësit përkatës.
Le të kontribuojmë të gjithë për të ruajtur hapësirat tona të përbashkëta
Top Lajme
Jobs
Real Estate