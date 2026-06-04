VW: Veturat me benzinë do të zhduken nga rrugët sikur kuajt
Pak më shumë se një e pesta e të gjitha veturave të reja të shitura në Evropë deri më tani këtë vit janë plotësisht elektrike.
Sipas të dhënave të publikuara nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA), automjetet elektrike përbënin 20.9 përqind të regjistrimeve të reja në katër muajt e parë të vitit 2026.
Megjithatë, ka ende shumë për të bërë para se të gjithë të binden të bëjnë kalimin në elektrike.
Sipas Volkswagen, diskutimet rreth ndalimit të shitjes së veturave të reja me motor me djegie të brendshme nuk e kuptojnë thelbin e çështjes.
Martin Sander, anëtar i Bordit Ekzekutiv për Shitjet dhe Marketingun, tha se fokusi duhet të jetë tek arsyeja pse automjetet elektrike janë thjesht vetura më të mira në përgjithësi, në vend që të vajtohet ekzistenca e vazhdueshme e motorëve me benzinë dhe naftë.
Mendimi i VW është se sapo më shumë njerëz të kuptojnë se automjetet elektrike janë superiore, do të ketë një tranzicion të natyrshëm nga ICE në EV.
Sander bëri paralele me ditët e para të industrisë automobilistike, kur veturat filluan gradualisht të zëvendësonin kuajt, pasi njerëzit e kuptuan se ata ishin një mjet më i mirë transporti.
Ai beson se e njëjta gjë do të ndodhë përfundimisht me automjetet me motor me djegie të brendshme, me ose pa ndalim, ndërsa automjetet elektrike do të zënë vendin e tyre gradualisht. /Telegrafi/