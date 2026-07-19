Pse duket kështu selia qendrore e BMW-së?
Nëse keni bredhur ndonjëherë nëpër rrugët e Mynihut, ndoshta keni vënë re kullat masive cilindrike që ngrihen mbi qendër të qytetit.
Ndërsa mund të duket si selia e ndonjë perandorie të ligë të destinuar për të rrëzuar James Bond-in njëherë e përgjithmonë, në të vërtetë është vendi ku disa nga makinat me performancën më të mirë në planet marrin jetë.
Kulla BMW - me nofkën e përshtatshme 'Vierzylinder' - ka qëndruar mbi Mynih për më shumë se 50 vjet, transmeton Telegrafi.
Duke shërbyer si selia globale për BMW Group që nga viti 1973, është një nga ndërtesat më të njohura të korporatave në Gjermani dhe një pikë referimi arkitekturore e dashur nga entuziastët e automobilave dhe nga ata që e duan dizajnin.
Natyrisht, forma e pazakontë ngre një pyetje të qartë: Pse u projektua në atë mënyrë? Siç rezulton, përgjigjja është e rrënjosur në identitetin inxhinierik të BMW-së.
Fillimi i viteve 1970 ishte një kohë transformuese për Mynihun. Qyteti po përgatitej të priste Lojërat Olimpike Verore të vitit 1972 dhe zyrtarët donin të shfaqnin një vizion të guximshëm dhe modern të Gjermanisë për miliona vizitorë nga e gjithë bota.
Plani përqendrohej rreth një Parku Olimpik krejt të ri, me selinë qendrore të BMW-së që shërbente si një nga monumentet e saj përcaktuese.
Firma arkitekturore Behnisch & Partner projektoi Parkun Olimpik, ndërsa arkitekti austriak Karl Schwanzer u ngarkua të krijonte selinë qendrore të re të BMW-së.
Schwanzer u frymëzua nga puna e arkitektit brazilian Oscar Niemeyer, ndërtesat moderniste të të cilit ndihmuan në përcaktimin e kryeqytetit të ri të Brasília-s në fund të viteve 1950 dhe fillim të viteve 1960.
Në vend që të projektonte një kullë konvencionale zyrash, megjithatë, Schwanzer parashikoi diçka që pasqyronte trashëgiminë inxhinierike të BMW-së.
Ideja e tij ishte e thjeshtë: Të ndërtonte një rrokaqiell që i ngjante katër cilindrave të një motori.
Nga pikëpamja e dizajnit, koncepti i "bllokut të motorit" nuk ishte vetëm për pamje.
Ndërtesa përbëhet nga katër kulla cilindrike të ndërlidhura, secila prej të cilave përfaqësonte një cilindër motori dhe funksiononte si bërthama e vet strukturore.
Hapësirat e zyrave janë të varura rreth këtyre bërthamave në vend që të mbështeten nga poshtë - një ide inovative për kohën.
Në vend që të ndërtoheshin kat më kat nga themelet, shumë nga katet e zyrave u montuan në nivelin e tokës dhe më pas u ngritën në vend duke përdorur priza hidraulike përpara se të bashkangjiteshin në strukturën qendrore mbështetëse.
Metoda e ndërtimit u konsiderua si revolucionare në fillim të viteve 1970 dhe ndihmoi në krijimin e pamjes dalluese të kullës.
Me një lartësi prej afërsisht 99.5 metrash me 22 kate të zëna, Kulla BMW u përfundua në vitin 1972 dhe u hap zyrtarisht vitin pasardhës. Edhe pse nuk renditet më midis rrokaqiejve më të lartë të Gjermanisë, silueta e saj mbetet një nga më të njohurat në vend.
Një nga tiparet më mbresëlënëse të ndërtesës është baza e saj. Në vend që të duket sikur mbështetet në tokë si një kullë tradicionale zyrash, struktura duket se qëndron pezull mbi themelet e saj.
Ky efekt lundrues ishte tërësisht i qëllimshëm, duke theksuar lehtësinë, precizitetin dhe inovacionin teknik - të njëjtat cilësi që BMW donte që njerëzit t'i shoqëronin me makinat e saj.
Në një memo të brendshme nga viti 1973, BMW tha për selinë e saj të re: 'Motori më i madh me katër cilindra në botë - një pikë referimi për qytetin e Mynihut pranë Parkut Olimpik'.
Ergonomikisht kompakt nga brenda dhe me konture të qarta nga jashtë, është një eksperiment i konceptuar me guxim dhe një moment historik në historinë e arkitekturës.
BMW ka krijuar hapësirë për biznesin e saj në zgjerim me një qendër administrative të llasit të ri.
Ngjitur ndodhet Muzeu ikonik i BMW-së, forma rrethore e të cilit i dha nofkën "tasja e sallatës", ndërsa BMW Welt futurist u hap në vitin 2007 si qendra e shpërndarjes dhe ekspozitës për klientët e markës. Së bashku, të tre ndërtesat formojnë një nga kampuset më të njohura të automobilave në botë.
Më shumë se gjysmë shekulli pas debutimit të saj, Kulla BMW ende duket futuriste. Dhe ndërsa BMW ka evoluar nga ndërtimi i limuzinave kompakte me katër cilindra në makina M me performancë të lartë dhe SUV elektrike, selia e saj mbetet një kujtesë e përhershme se inxhinieria ka qenë gjithmonë në zemër të markës. /Telegrafi/