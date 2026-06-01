LVV: Tubim madhështor në Vushtrri, Kurti prezanton prioritetet e mandatit të ardhshëm
Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur një tubim elektoral në Vushtrri, ku morën pjesë mijëra qytetarë dhe u prezantuan prioritetet e mandatit të ardhshëm qeverisës.
Në këtë aktivitet, i zhvilluar në palestrën sportive “Jeton Tërstena”, mori pjesë edhe Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, si dhe kandidatët për deputetë të kësaj partie.
Tubimi u hap nga përfaqësuesi lokal i VV-së në Vushtrri, i cili vlerësoi mbështetjen e qytetarëve për qeverisjen aktuale, duke theksuar se partia synon thellimin e rezultatit zgjedhor në proceset e ardhshme.
Në fjalën e tij, Kurti prezantoi disa nga prioritetet kryesore të programit qeverisës, duke përfshirë investimet në ekonomi, infrastrukturë, bujqësi dhe arsim profesional. Ai përmendi gjithashtu vazhdimin e mbështetjes për familjet, nënat dhe fëmijët, si dhe rritjen e investimeve në sektorin prodhues.
Kurti foli edhe për zhvillimet në veri të vendit, duke theksuar forcimin e sundimit të ligjit dhe kontrollin institucional, si dhe prezantoi projekte infrastrukturore që përfshijnë zhvillimin e hekurudhave dhe investime strategjike në transport.
Në kuadër të planeve ekonomike, ai përmendi rritjen e investimeve në prodhim dhe zhvillim, si dhe programe të reja për punësim dhe mbështetje për gratë, përmes zgjerimit të skemave ekzistuese sociale dhe të punësimit.
Tubimi në Vushtrri u karakterizua nga pjesëmarrje e madhe dhe atmosferë mbështetëse, ku u theksua vazhdimi i fushatës zgjedhore të Lëvizjes Vetëvendosje në të gjithë vendin.