Vuçiq në Kiev, por vetëm Serbia refuzon të nënshkruajë deklaratën për Ukrainën
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se Serbia ishte i vetmi pjesëmarrës në Samitin Ukrainë–Evropa Juglindore në Kiev që nuk e nënshkroi deklaratën e përbashkët për vazhdimin e mbështetjes politike, ushtarake, financiare dhe të sigurisë ndaj Ukrainës, si dhe për forcimin e presionit ndaj Rusisë.
Në samit u miratua Deklarata e Kievit, përmes së cilës vendet pjesëmarrëse u zotuan të vazhdojnë mbështetjen ndaj Ukrainës dhe të bashkëpunojnë në rindërtimin e vendit të prekur nga lufta.
Dokumenti përfshinte gjithashtu thirrje për rritjen e presionit ndaj Rusisë dhe për përfundimin e luftës, shkruajnë mediat.
Vuçiq tha se kishte ardhur në Kiev për të paraqitur qëndrimin e Serbisë për çështjet kryesore dhe se Beogradi vazhdon të mbështesë integritetin territorial të Ukrainës dhe rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Sipas raportimeve, Serbia vendosi të mos e nënshkruajë deklaratën për shkak të pjesëve që lidhen me rritjen e presionit ndaj Rusisë, me të cilën Beogradi ruan marrëdhënie të afërta politike dhe energjetike.
Vizita e Vuçiqit në Kiev ishte e para e një lideri serb në kryeqytetin ukrainas pas më shumë se një dekade.
Gjatë saj, ai premtoi rritje të ndihmës humanitare për Ukrainën, përfshirë mbështetje financiare, mjekësore dhe energjetike. /Telegrafi/