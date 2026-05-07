Një atentat me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Sarandë.

Korrespondentja e Top Channel Entjola Budo bën me dije se ngjarja ka ndodhur në Gjashtë të Sarandës dhe viktimë ka mbetur Rexhep Ismaili, 66 vjeç, pronar i një karburanti.

Ai njihej si biznesmen në qytet dhe po ashtu ka qenë kryetar i shoqatës “Çamëria”.

Forca të shumta policie ndodhe në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e ngjarjes.

Raportohet se viktima ka marrë një plumb në kokë.

