Vrau prindërit e të dashurit, 41-vjeçarja shqiptare dënohet me 30 vite burg në Itali
41-vjeçarja shqiptare, E.K është dënuar me 30 vite burg nga Gjykata e Kasacionit më Itali. Dënimi i saj ka ardhur pasi ajo vrau T.P dhe Sh.P, prindërit e të dashurit të saj të atëhershëm, T.P.
Dy viktimat u zhdukën në nëntor 2015, një ditë para se T.P, i ndaluar në Sollicciano për çështje të lidhura me drogën, të lirohej nga burgu. Ata u gjetën pesë vjet më vonë, të copëtuar dhe të futur në katër valixhe të braktisura në një fushë midis burgut Fi-Pi-Li dhe Sollicciano.
E.K mund të ketë pasur më shumë se një motiv për vrasjen e prindërve të të dashurit të saj. Njëri ishte financiar, pasi burri dhe gruaja ishin kujdestarë të një shume të madhe parash që mbanin gjithmonë me vete, para që me shumë gjasa vinin nga trafikimi i drogës i djalit të tyre, T.P.
Me ato para, E.K dyshohet se ia ktheu të dashurit të saj një kredi prej 20,000 eurosh që ai kishte marrë para se të shkonte në burg. Një motiv tjetër ishte më intim: të heshte vjehrrin e saj, të cilët dyshohet se kishin zbuluar shtatzëninë e saj, të cilën ajo e kishte ndërprerë vullnetarisht në Careggi vetëm disa ditë para krimit. /Euronews.al/