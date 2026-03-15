Votuesit francezë drejtohen në qendrat e votimit për raundin e parë të zgjedhjeve lokale
Gati gjashtë vjet pas zgjedhjeve komunale të lëna në hije nga pandemia e Covid-19, votuesit francezë po kthehen në qendrat e votimit të dielën për raundin e parë të zgjedhjeve lokale.
Në total, 48.7 milionë votues kanë të drejtë të votojnë në rreth 35,000 komuna, nga fshatrat e vegjël ruralë deri te qytetet e mëdha.
Qendrat e votimit u hapën në orën 8:00 të mëngjesit në Francën kontinentale dhe Korsikë, transmeton Telegrafi.
Rezultatet e para nuk mund të publikohen para orës 18:00, kur qendrat e votimit mbyllen në qytetet më të mëdha.
Diku tjetër, qendrat e votimit do të mbyllen gradualisht midis orës 18:00 dhe 19:00 të mbrëmjes.
Pjesëmarrja e votuesve do të jetë një nga treguesit kryesorë të këtyre zgjedhjeve lokale.
Në vitin 2020, raundi i parë i zgjedhjeve komunale u zhvillua në rrethana të jashtëzakonshme, vetëm disa ditë para se Franca të hynte në izolimin e saj të parë mbarëkombëtar për shkak të COVID-19, i cili ndikoi ndjeshëm në pjesëmarrje.
Këtë herë, normat e abstenimit do të analizohen nga afër si një shenjë e mundshme e lodhjes demokratike.
Megjithatë, kryetarët e bashkive franceze mbeten ndër figurat politike më të besueshme të vendit, sipas disa sondazheve të opinionit.
Sipas shifrave nga Ministria e Brendshme, rreth 900,000 kandidatë po garojnë në raundin e parë, në gati 50,000 lista kandidatësh.
Megjithatë, në shumicën e bashkive, rezultati mund të dihet shpejt.
Në pothuajse 32,000 nga 35,000 bashki, kryetari i bashkisë pritet të zgjidhet në raundin e parë.
Kjo kryesisht për shkak të numrit të kufizuar të listave konkurruese: në 68% të bashkive, është regjistruar vetëm një listë kandidatësh.
Në të kundërt, disa qytete po shohin konkurrencë të fortë. Montpellier në Francën jugore mban rekordin me 13 lista të regjistruara për raundin e parë.
Në 68 bashki, nuk ka dalë asnjë kandidat. Në këto raste, përfaqësuesi lokal i shtetit - prefekti - do të emërojë një administratë të përkohshme derisa të mund të organizohen zgjedhje të reja ose, në disa raste, derisa bashkia të bashkohet me një fqinje.
Një tjetër trend i dukshëm është rënia e numrit të kryetarëve të bashkive që kërkojnë rizgjedhje.
Sipas një studimi nga qendra e kërkimit politik Cevipof, 63% e kryetarëve të bashkive në largim po kandidojnë përsëri, nga 72% në vitin 2014 dhe 69% në vitin 2020.
Ndërsa rezultati duket tashmë i qartë në shumicën e bashkive, disa qytete të mëdha mund të përballen me raunde të dyta të konkurruara ashpër.
Në Paris, gara për të pasuar kryebashkiaken në largim Anne Hidalgo pritet të jetë veçanërisht e ngushtë, me një garë të nxehtë midis Rachida Dati, kandidates së partisë konservatore Les Républicains, dhe Emmanuel Grégoire nga Partia Socialiste.
Pasiguria është gjithashtu e lartë në Marsejë, Nicë, Nantë dhe Tuluzë, ku disa lista kandidatësh pritet të kualifikohen për raundin e dytë.
Për disa parti politike, rreziqet janë të larta. Të Gjelbrit, të nxitur nga "vala e gjelbër" e zgjedhjeve bashkiake të vitit 2020, duhet të mbrojnë qytete të mëdha si Lioni, Strasburgu dhe Bordeaux. Ndërkohë, partia e Presidentit Emmanuel Macron, Rilindja, vazhdon të përpiqet të krijojë një prani të fortë lokale në të gjithë vendin.
Në të djathtën ekstreme, Tubimi Kombëtar (RN) shpreson të arrijë fitore të reja në nivel lokal.
Në të njëjtën kohë, tensionet midis ish-aleatëve në koalicionin e krahut të majtë Fronti i Ri Popullor, veçanërisht midis Partisë Socialiste dhe partisë së majtë ekstreme La France Insoumise, kanë formësuar pjesën më të madhe të fushatës.
Edhe pse zgjedhjet bashkiake përqendrohen kryesisht në qeverisjen lokale - siç është planifikimi urban, shkollat dhe shërbimet lokale - implikimet e tyre politike kombëtare janë të vështira për t'u injoruar, me pak më shumë se një vit deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Francës. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com