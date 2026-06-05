Von der Leyen: Zgjerimi i BE-së nuk duhet të jetë proces i ngadalshëm
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka theksuar se zgjerimi i Bashkimit Evropian mbetet një proces i bazuar në meritë, duke nënvizuar se vendet që përmbushin kriteret e kërkuara avancojnë drejt anëtarësimit.
Ajo vlerësoi veçanërisht progresin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në rrugën e integrimit evropian.
Duke folur nga Tivat, para nisjes së samitit BE–Ballkani Perëndimor, Von der Leyen tha se aktualisht ekziston një momentum i favorshëm për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendeve kandidate.
Sipas saj, fakti që zgjerimi bazohet në meritë nuk duhet të nënkuptojë domosdoshmërisht një proces të ngadaltë.
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Ajo kërkoi që ky proces të bëhet më i shpejtë, më i besueshëm dhe më i dukshëm për qytetarët, si në vendet kandidate ashtu edhe në shtetet anëtare të BE-së.
Von der Leyen theksoi se qeveritë e vendeve aspirante duhet t’u shpjegojnë qytetarëve përfitimet që sjell anëtarësimi në BE, ndërsa edhe vendet anëtare kanë përgjegjësinë të komunikojnë vlerat dhe avantazhet e zgjerimit.
“Zgjerimi nënkupton më shumë siguri, më shumë prosperitet dhe një rol më të fuqishëm të Evropës në skenën globale. Momenti është i përshtatshëm dhe tani duhet ta kthejmë këtë momentum në veprim konkret, e më pas në anëtarësim”, deklaroi ajo.
Ndryshe, Kosovën në këtë samit po e përfaqëson presidentja në detyrë, Albulena Haxhiu. /Telegrafi/