Volvo tërheq përkohësisht nga rrugët 40,000 automjete elektrike për shkak të rrezikut nga zjarri
Volvo Cars po tërheq përkohësisht nga rrugët më shumë se 40,000 automjete elektrike EX30. Paketa e baterisë së modelit mund të mbinxehet, duke çuar në zjarr.
Sipas Reuters, i cili raportoi i pari tërheqjen, prodhuesi i automjeteve po kontakton aktualisht pronarët e prekur, duke u thënë atyre se duhet ta kufizojnë karikimin e baterisë në 70 përqind të kapacitetit.
Zëvendësimi i paketave të baterive të prekura mund t'i kushtojë prodhuesit të automjeteve 200 milionë dollarë, transmeton Telegrafi.
Nuk është e qartë se sa makina janë prekur në Shtetet e Bashkuara. Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada nuk ka publikuar ende një raport zyrtar të tërheqjes.
Volvo prezantoi EX30 si një vazhdim të EX90 elektrik, me dërgesa që fillojnë në Shtetet e Bashkuara në fund të vitit 2024. /Telegrafi/