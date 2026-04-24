Volvo prezanton kamionët elektrikë që arrijnë deri në 700 km autonomi
Volvo ka prezantuar një flotë të fuqishme kamionësh elektrikë, me një arritje teknologjike që mundëson rreze deri në 700 km me një karikim të vetëm.
Kompania suedeze Volvo Trucks ka njoftuar gjeneratën e re të kamionëve elektrikë, duke përfshirë modelin FH Aero Electric me rreze të zgjatur deri në 700 km, që synon transportin në distanca të gjata.
Sipas kompanisë, kjo risi është bërë e mundur falë teknologjisë së re të motorëve elektrikë dhe baterive me kapacitet të madh, të integruara në mënyrë më efikase në strukturën e kamionit.
Përveç modelit për distanca të gjata, janë prezantuar edhe kamionët FH, FM dhe FMX Electric, të cilët kanë rreze deri në rreth 470 km dhe janë të destinuar për transport rajonal dhe punë ndërtimi.
Volvo thekson se këta kamionë mund të karikohen shpejt dhe janë të përshtatshëm për përdorim intensiv, duke ofruar performancë të ngjashme me kamionët me naftë, por pa emetime.
Modelet e reja pritet të dalin në treg gradualisht gjatë vitit 2026, si pjesë e kalimit të industrisë së transportit drejt zgjidhjeve më të pastra dhe elektrike. /Telegrafi/