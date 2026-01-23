Volvo EX60 në detaje - platforma, teknologjia dhe performanca
Me më shumë se 2.7 milionë njësi të shitura që nga debutimi i tij në vitin 2008, XC60 është tashmë modeli më i shitur i Volvo-s ndonjëherë.
Ardhja e një homologu elektrik vjen në një kohë kur shitjet e automjeteve elektrike të kompanisë kanë pësuar një rënie të madhe.
Në vitin 2025, kërkesa për automjete pa motorë me djegie ra me 13%. Marka në pronësi të Geely po i mbështet shpresat e saj tek EX60 për të ndryshuar gjërat.
Edhe pse emri i njohur mund të sugjerojë që EX60 lidhet me modelin jashtëzakonisht të suksesshëm XC60 me benzinë , të dy modelet mbështeten në platforma krejtësisht të ndryshme.
Modeli i ri mbështetet në arkitekturën SPA3 vetëm elektrike të Volvos, që do të thotë se inxhinierët nuk u është dashur të bëjnë kompromise për të akomoduar motorët me djegie të brendshme.
Stili është në përputhje me EX90 më të madh, por do të vini re se dorezat e dyerve me funksionim elektrik nuk janë aty ku i prisni normalisht.
Në fakt, ato nuk janë as doreza në kuptimin tradicional.
Gjithashtu, madhësitë e rrotave variojnë nga 50 deri në 55 centimetra.
Brenda, kabina ofron një përvojë pothuajse pa butona. Shumica e funksioneve aksesohen përmes sistemit të infotainment.
Është gjithashtu modeli i parë i prodhimit i kompanisë që përdor asistentin Gemini AI të Google, duke mundësuar ndërveprime më natyrale pa mësuar përmendësh komanda specifike zanore.
“Ekranet reagojnë shpejt, hartat ngarkohen menjëherë, asistentët zanorë i kuptojnë më mirë pasagjerët dhe gjithçka ndihet pa probleme”, tha kompania.
Ndryshe, EX60 është thjesht një model me pesë vende.
Në SHBA, EX60 do të jetë i disponueshëm me tërheqje në rrotat e pasme ose në të gjitha rrotat.
Modeli bazë "P6" përdor një konfigurim me një motor të vetëm, duke mundësuar një shpejtësi nga 0–100 km/h në 5.7 sekonda.
Motori i montuar në pjesën e pasme merr energji nga një bateri 80.0 kilovat-orë.
Performanca e karikimit është po aq mbresëlënëse. Modeli bazë "P6" arrin maksimumin në 350 kilovat, ndërsa modelet më të larta mbështesin deri në 400 kilovat.
Zgjidhni modelin më të lartë të karikimit dhe duhen vetëm 19 minuta për ta karikuar nga 10 në 80%.
Pavarësisht nga versioni EX60, shpejtësia maksimale është e kufizuar elektronikisht në 180 km/h, në përputhje me vendimin e Volvos në vitin 2020 për të kufizuar shpejtësitë në të gjithë linjën e saj për të ndihmuar në uljen e lëndimeve dhe vdekjeve.
I prodhuar në Suedi, EX60 është tashmë i disponueshëm për porosi në Evropë, dhe në SHBA në fund të pranverës.
Dorëzimet fillojnë këtë verë, fillimisht me versionet "P6" dhe "P10 AWD" përpara se "P12 AWD" të dalë në rrugë. /Telegrafi/