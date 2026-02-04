Volkswagen emërton kamionçinën e saj të ardhshme sipas një zogu
Gama e kamionçinave të Volkswagen vazhdon të rritet, ndërsa kompania ka publikuar imazhin e parë paralajmërues të Tukan.
I projektuar dhe i zhvilluar në Brazil, kamionçina do të ndërtohet në fabrikën e kompanisë në São José dos Pinhais duke filluar nga viti 2027, transmeton Telegrafi.
Ndërsa kompania nuk ka zbuluar shumë ende, imazhi paralajmërues tregon se do të ketë një shtrat relativisht të shkurtër, si dhe shufra plastike që duket se rrjedhin në çati. Diku tjetër, ka një shtyllë të pasme të nxirë me logon Tukan.
Një inspektim më i afërt zbulon një vijë këndore të shpatullave, zgjerime plastike të parakolpit dhe doreza të zeza të dyerve. Mund të shohim gjithashtu dyer të pasme të stilizuara, si dhe një vijë dinamike të rripit.
Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, Volkswagen njoftoi se një nga ngjyrat e lansimit do të jetë e verdha kanarie.
Siç shpjegoi zëvendëspresidenti i shitjeve dhe marketingut i Volkswagen do Brasil, "Qëllimi ishte të gjendej një emër unik, i shkurtër dhe i fortë që mund të rezononte me kultura të ndryshme, të tingëllonte mirë në gjuhë të ndryshme dhe të pasqyronte misionin e produktit që nga fillimi i tij".
Kjo është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet dhe emrat potencialë iu nënshtruan "raundeve të diskutimit, vlerësimeve rajonale dhe analizave strategjike".
Ata gjithashtu duhej të miratoheshin nga një ekip i madh që përfshinte të gjithë, nga marketingu deri te avokatët dhe më gjerë.
Emrat u vlerësuan dhe u rafinuan në një sërë kriteresh, duke përfshirë lehtësinë e shqiptimit, mbajtjen mend dhe përshtatshmërinë për tregjet ku do të shitet modeli.
Në fund, Volkswagen mori shembull nga tukani, i cili është vendas në Amerikën e Jugut dhe "i njohur për praninë e tij mbresëlënëse dhe ngjyrat e gjalla".
Në një deklaratë, presidenti i Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, tha: "Tukani simbolizon një pikë kthese strategjike për markën tonë në Brazil dhe përforcon rolin strategjik të vendit në zhvillimin e automjeteve Volkswagen, duke vlerësuar inxhinierinë tonë, njerëzit dhe kapacitetin tonë lokal për të krijuar produkte me rëndësi rajonale dhe tërheqje globale".
Kompania shtoi se modeli është vetëm një nga 21 lansimet e produkteve të planifikuara për Amerikën e Jugut deri në vitin 2028. /Telegrafi/
