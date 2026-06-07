Ky Koenigsegg i veçantë mund të shitet për 10 milionë dollarë
Disa makina bëhen legjendare për performancën; të tjerat hyjnë në histori për ndryshimin e mënyrës se si i qaset inxhinierisë. Koenigsegg One:1 i përshtatet të dyja kategorive.
Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga njësitë jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të kthehet në qendër të vëmendjes në RM Sotheby's Tegernsee më 4 korrik 2026.
Makina mund të sjellë rreth 8 milionë deri në 10 milionë euro (9 milionë deri në 11.5 milionë dollarë), transmeton Telegrafi.
Makina në fjalë është një One:1 i vitit 2015. Koenigsegg ndërtoi vetëm gjashtë makina për klientë privatë. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në historinë e Koenigsegg - dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi.
Kur One:1 debutoi në Panairin e Motorëve në Gjenevë në vitin 2014, bota e supermakinave ishte e bllokuar në një garë të vazhdueshme për kuaj fuqi dhe shpejtësi maksimale.
Christian von Koenigsegg, megjithatë, zgjodhi një rrugë të ndryshme, duke u përqendruar në efikasitetin e përgjithshëm të konceptit. Rezultati ishte një makinë e aftë të prodhonte 1,341 kuaj fuqi nga një motor V8 5.0 litra me dy turbo.
Nga këtu vjen emri One:1, duke iu referuar raportit perfekt të fuqisë me peshën. Jo vetëm kaq: prodhimi maksimal ishte i barabartë me një megavat, një detaj që e shtyu kompaninë ta quante atë "megamakinën" e parë të ndërtuar ndonjëherë.
Edhe sot, shifrat janë marramendëse. Sipas pretendimeve të periudhës, One:1 mund të përshpejtonte nga 0 në 249 mph në rreth 20 sekonda, dhe mbante goma të homologuara për shpejtësi deri në 400 km/orë.
One:1 nuk përcaktohej vetëm nga raporti i fuqisë me peshën. Programi përfshinte zgjidhje teknike të përparuara për kohën e tij - disa prej të cilave mbeten standarde sot.
Pikat kryesore përfshinin aerodinamikën aktive, sistemin e pezullimit Triplex të Koenigsegg, rrotat me fibra karboni Aircore, turbokompresorët me gjeometri të ndryshueshme dhe një transmision të sofistikuar me shtatë shpejtësi me dy tufa. Qëllimi ishte performanca maksimale pa sakrifikuar saktësinë e drejtimit dhe stabilitetin në shpejtësi shumë të larta.
Qasja inxhinierike e miratuar nga prodhuesi suedez ndihmoi në shndërrimin e One:1 në një nga hipermakinat më të përparuara të gjeneratës së saj, duke paralajmëruar zgjidhje që më vonë do të bëheshin të zakonshme midis modeleve më ekskluzive.
Makina që do të ofrohet në ankandin Tegernsee të RM Sotheby's më 6 korrik 2026, identifikohet me numrin e shasisë 7108 dhe konsiderohet si një nga One:1 më të njohurat që ekzistojnë.
E njohur për entuziastët me nofkën "JC" - e treguar edhe në mbulesën e motorit - thuhet se ka qenë njësia e tretë e dorëzuar një klienti privat.
Karroca karakterizohet nga fibra karboni e ekspozuar dhe Kevlar e mbrojtur nga një përfundim i qartë, i theksuar me detaje në një nuancë dalluese të quajtur China Pink.
Kjo ngjyrë nxjerr në pah elementë të shumtë të jashtëm, duke përfshirë ndarësin e përparmë, skajet anësore, hyrjet anësore, difuzorin e pasmë dhe krahun aktiv imponues.
Kabina mbart të njëjtën temë. Lëkura e zezë dhe Alcantara janë të kombinuara me qepje dhe zbukurime rozë të personalizuara, ndërsa ulëset prej fibre karboni nënvizojnë qëllimin ekstrem të projektit.
E dorëzuar e re në prill 2015 përmes tregtarit gjerman Esser Automotive, makina ka një histori të dokumentuar dhe ka pasur shërbime të rregullta të kryera nga specialistë të autorizuar. Në kohën e katalogimit, kilometrazhi tregonte vetëm 2,630 milje.
Përtej rrallësisë së saj të madhe, pronari i ardhshëm do të ketë gjithashtu akses në Ghost Squadron, komunitetin privat të klientëve të Koenigsegg që organizon evente ekskluzive, vizita në fabrikë dhe takime pronarësh.
Me vetëm gjashtë ekzemplarë të ndërtuar dhe një reputacion që është çimentuar prej kohësh midis entuziastëve të hipermakinave, One:1 tani përfaqëson shumë më tepër sesa një automobil me performancë të lartë.
Është simboli i një momenti kur Koenigsegg ripërcaktoi kufijtë e inxhinierisë automobilistike - duke krijuar një makinë që mbetet një nga më të shquarat e shekullit të 21-të. /Telegrafi/