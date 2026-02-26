Vodhi portofolin e një personi tjetër në Prizren, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një person (shtetas i Shqipërisë) është arrestuar pasi që i njëjti kishte vjedhur portofolin në të cilin kishte dokumente dhe 75 euro para të gatshme.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 09:40 në rrugën “Rrust Kabashi|, në Prizren.
Tutje bëhet e ditur se njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë gjetur vetëm portofolin me dokumente.
“Rr. Rrust Kabashi, Prizren 25.02.2026-09:40. Është arrestuar i dyshuari shtetas i Shqipërisë, i cili është kapur në flagrancë në tregun e qytetit, pasi që i njëjti viktimës mashkull kosovar, i kishte vjedhur portofolin në të cilin kishte dokumente dhe 75 € para të gatshme. Njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë gjetur vetëm portofolin me dokumente. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/