Vodhi makinën në një fshat të Tetovës dhe shkaktoi aksident, policia në kërkim të autorit
SPB Tetovë njofton se dje (26.02.2026) në orën 22:40 personi K.I. (78) nga fshati Strimnicë, rajoni i Tetovës, ka raportuar se në fshat është sekuestruar një automjet pasagjerësh "Volkswagen Golf" me targa të Tetovës, i cili ishte në pronësi të një personi tjetër, të cilin ai e përdorte dhe i cili ishte parkuar dhe i lënë me çelës në bravë.
Sipas denoncimit, personi që e ka marrë automjetin, duke lëvizur në drejtim të fshatit Pallaticë, ka shkaktuar një aksident trafiku, përkatësisht është përplasur në një market dhe është larguar nga vendi.
"Në këtë rast, L.K. (23) nga fshati Palaticë, punonjëse në market, ka pësuar lëndime trupore, të konfirmuara në Qendrën Klinike të Tetovës, si dhe janë shkaktuar dëme materiale në market. Me urdhër të prokurorit publik, automjeti është dërguar në SPB-në e Tetovës dhe po merren masa për gjetjen e personit dhe për sqarimin e plotë të rastit", thonë nga SPB Tetovë.