VLEN: U desh Ali Ahmeti të shkojë në opozitë që Zajazi të kuptojë pse mbeti pa kanalizim
Nga VLEN thonë se për 24 vite, Ali Ahmeti nuk arriti ta bëjë me kanalizim as vendlindjen e tij, Zajazin. Sipas VLEN kanalizim nuk pati dhe sot, kur po dalin dosjet, po kuptohet edhe pse.
"Çdo fakt i ri që del në dritë e rrëzon edhe më shumë maskën e BDI-së. Shqiptarëve u flisnin për “kauza”, ndërsa prapa perdeve janë lidhur kontrata bashkëpunimi, janë futur kompani vendore dhe janë rrotulluar miliona euro nga fondet evropiane. Banorët prisnin kanalizim, e dikush tjetër priste pagesat. Sa më shumë zgjidhet lëmshi, aq më shumë lindin pyetje. Kush përfitoi? Kush i futi kompanitë në projekt? Kush i mbylli sytë? Dhe a do të shkojë hetimi deri te çdo hallkë e këtij zinxhiri?".
"Shqiptarët meritojnë ta dinë të vërtetën. Meritojnë të dinë ku përfunduan milionat, kush përfitoi nga projekti dhe pse për 24 vite Zajazi mbeti me gropa septike, pa zgjidhje elementare. Zajazi nuk do të mbetet më peng i premtimeve të BDI-së. Atë që ata e lanë në baltë për 24 vite, tani po e nxjerrim në rrugë të mbarë. VLEN nuk do ta lërë këtë çështje të mbulohet me pluhur. Kërkon që hetimi të shkojë deri në fund. Të hapet çdo kontratë, pagesë, kompani dhe çdo lidhje e mundshme politike, biznesore apo familjare. BDI la pas borxhe e dyshime. Tani duhet të japë llogari", thonë nga VLEN.