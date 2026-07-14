VLEN: Nga rikonstruimi dalim më të fortë, misioni për shqiptarët vazhdon
Nga VLEN në një kumtesë për media thonë se me votimin e rikonstruimit të Qeverisë, Kuvendi konfirmoi se procesi i ndryshimit vazhdon.
"VLEN po hyn në një fazë të re të qeverisjes me përgjegjësi të shtuar dhe me kuadro që mishërojnë profesionalizmin, dijen dhe integritetin. Profesori Jeton Shasivari do jetë në krye të Ministrisë së Drejtësisë, Agon Ferati ministër për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, ndërsa Sedat Sulejmani do ta drejtojë Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit".
"VLEN nga ky rikonstruim del edhe më i fortë politikisht, me gjithsej 6 ministri (vazhdojmë fuqishëm me kuadrot tonë edhe në Ekonomi, Mjedis Jetësor dhe Eurointegrime), si mision për të ndërtuar institucione më të forta dhe për t'u shërbyer qytetarëve me ndershmëri".
"Ky nuk është thjesht një ndryshim emrash. Është një mesazh i qartë se institucionet duhet t'u shërbejnë qytetarëve, jo interesave partiake. Është fundi i logjikës së privilegjeve dhe fillimi i një qasjeje që matet me punë, rezultate dhe përgjegjësi", thonë nga VLEN.