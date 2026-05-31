VLEN: BDI vetëm në opozitë kujtohet për barazi dhe drejtësi
"Seriali i BDI-së me ministrat e Drejtësisë nuk mbaron me Blerim Bexhetin e Adnan Jasharin. Bexheti e mbajti gojën mbyllur mbi 1000 ditë, Jashari e kishte vulën në dorë dhe prapë nuk e lëvizi as gishtin. Tani radha është te Valdet Xhaferi.Valdet Xhaferi nuk ka qenë mysafir në Ministrinë e Drejtësisë. Ka qenë ministër, me mandat dhe mundësi për të vepruar, por edhe gjatë kohës së tij provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe mbeti pa zgjidhje", reagojnë nga partia VLEN.
Sipas VLEN-it, i njëjti doli edhe në protestat e studentëve.
"Po kundër kujt protestoi? Kundër vetvetes, kundër mandatit të vet, apo kundër viteve kur BDI e kishte Ministrinë e Drejtësisë dhe nuk bëri asgjë?Ky është i njëjti Valdet Xhaferi që ka drejtuar edhe Byronë për Ekspertizë, ku u zvarrit superekspertiza për rastin tragjik të Llaskarcës. Te BDI-ja kështu ecte puna, çka preknin e linin zvarrë.Kjo është BDI-ja. Kur janë në pushtet, problemet i fusin në sirtar, ndërsa kur populli i përzë me votë, dalin e shesin mend për të drejta, barazi e drejtësi. Studentët kërkonin zgjidhje, por zgjidhja nuk erdhi as me Bexhetin, as me Jasharin, as me Valdet Xhaferin.VLEN po e zgjidh atë që BDI e la zvarrë. Jo vetëm provimin e jurisprudencës, por të gjitha provimet profesionale do të mund të jepen edhe në gjuhën shqipe" thuhet në reagimin e VLEN-it.