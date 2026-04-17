Vjen reagimi i Trumpit pasi Irani hap përkohësisht Ngushticën e Hormuzit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka reaguar pasi Ministri i Jashtëm i Iranit njoftoi se Ngushtica e Hormuzit do të jetë “plotësisht e hapur” për të gjitha anijet tregtare gjatë periudhës së mbetur të armëpushimit.
"Irani sapo ka njoftuar se ngushtica e Iranit është hapur plotësisht dhe gati për kalim të plotë. FALEMINDERIT", shkroi Trump.
Seyed Abbas Aragchi tha se masa do të përfshijë kalimin e "të gjitha anijeve tregtare" përmes ngushticës.
"Në përputhje me armëpushimin në Liban, kalimi për të gjitha anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit shpallet plotësisht i hapur për periudhën e mbetur të armëpushimit, në rrugën e koordinuar siç është njoftuar tashmë nga Portet dhe Organizata Detare e Republikës Islamike të Iranit", deklaroi ai.
Megjithatë, duhet theksuar se Irani më parë ka deklaruar se ngushtica është e hapur për vendet që bashkëpunojnë me ushtrinë e tij.
Reagimi i Trumpit vjen në një moment kur liderë ndërkombëtarë, përfshirë Keir Starmer dhe Emmanuel Macron, po zhvillojnë takime për të diskutuar sigurinë dhe funksionimin e lirë të kësaj rruge jetike detare. /Telegrafi/