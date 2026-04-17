Ministri i Jashtëm i Iranit duket se e ka shpallur Ngushticën e Hormuzit "plotësisht të hapur" për "periudhën e mbetur të armëpushimit".

Seyed Abbas Aragchi tha se masa do të përfshijë kalimin e "të gjitha anijeve tregtare" përmes ngushticës.

Postimi i plotë i Aragchit në X thotë:

"Në përputhje me armëpushimin në Liban, kalimi për të gjitha anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit shpallet plotësisht i hapur për periudhën e mbetur të armëpushimit, në rrugën e koordinuar siç është njoftuar tashmë nga Portet dhe Organizata Detare e Republikës Islamike të Iranit".



Megjithatë, duhet theksuar se Irani më parë ka deklaruar se ngushtica është e hapur për vendet që bashkëpunojnë me ushtrinë e tij.

Nuk është e qartë nëse bllokada amerikane e porteve iraniane vazhdon pas vendimit të Iranit.

Deklarata e Aragchit vjen në një kohë kur Keir Starmer dhe Emmanuel Macron kanë organziuar një takim me 40 udhëheqës të tjerë.

Grupi do të diskutojë rihapjen e ngushticës. /Telegrafi/

