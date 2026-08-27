Vjedhje e rëndë në Fushë Kosovë, një gruaje i merret vetura me targa të huaja
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vjedhjes së rëndë në Fushë Kosovë.
Rasti ka ndodhur më 21 gusht.
“Fushë Kosovë / 21.08.2026 – 14:15-22:30. Më 22.08.2026 ankuesja femër kosovare ka raportuar se i është vjedhur vetura VW Golf me targa të huaja”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin në konsultim me prokurorin me 26.08.2026 është iniciuar lënda e rastit e cila vazhdon të trajtohet nga ekipet relevante policore. /Telegrafi/
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