Video nga një festë fshati bëhet hit në rajon
Një video e regjistruar në një festë fshati diku në rajon është bërë virale në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendje të madhe dhe duke u shpërndarë me shpejtësi në platforma të ndryshme.
Pamjet, të cilat janë shpërndarë gjerësisht nga përdorues të shumtë, kanë ngjallur reagime të ndryshme dhe janë komentuar si një nga momentet më të veçanta të ngjarjeve të tilla lokale.
Sipas postimeve që shoqërojnë videon, ajo është bërë “hit absolut” në rajon brenda një kohe të shkurtër.
Autorët e publikimit theksojnë se pamjet nuk janë të manipuluara dhe nuk janë rezultat i programeve të editimit, duke mohuar mundësinë e përdorimit të Photoshop-it apo mjeteve të ngjashme.
Videoja vazhdon të shpërndahet masivisht online, ndërsa përdoruesit diskutojnë për përmbajtjen dhe atmosferën e saj, duke e kthyer në një fenomen viral të momentit. /Telegrafi/