Macja “bllokon” bankomatin në Stamboll, refuzon transaksionin e një klienti
Një ngjarje e pazakontë ka tërhequr vëmendjen në Stamboll, pasi një burrë që tentoi të tërhiqte para nga një bankomat u përball me një “pengesë” të papritur – një mace.
Sipas pamjeve të publikuara, macja ishte vendosur pranë bankomatit dhe nuk u largua kur klienti tentoi të kryente veprimin e tij.
Në mënyrë simbolike, ajo “refuzoi” kërkesën për transaksion, duke u bërë pjesë e një momenti humoristik.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdoruesit e kanë cilësuar macen si “rojën e re të bankomatit” dhe kanë ndarë komentet e tyre me humor.
Nuk dihet nëse burri arriti ta përfundonte tërheqjen e parave, por macja arriti të fitonte vëmendjen e kalimtarëve dhe përdoruesve të internetit. /Telegrafi/
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