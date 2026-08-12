Qeni leh ndaj reflektimit të tij në pasqyrë
Një golden retriever është bërë hit në TikTok pasi reagoi në mënyrë të pazakontë kur pa veten në pasqyrë.
Qeni fillimisht e vëzhgoi me kujdes reflektimin e tij, por më pas nisi të ulërinte dhe të lehte, sikur të kishte përballë një qen tjetër.
Pronarja u përpoq ta qetësonte duke i thënë “Shiko, je ti”, por retrieveri nuk dukej aspak i bindur. Ai iu afrua pasqyrës me kujdes, përpara se të shqetësohej sërish dhe të fillonte t’i lehte reflektimit.
Pronarja e mori situatën me humor, duke thënë: “O plak, as unë ndonjëherë nuk e njoh veten në pasqyrë”, ndërsa më vonë shtoi se qeni “me sa duket nuk e pëlqen atë që sheh”, edhe pse për të është shumë i ëmbël.
Videoja u shpërnda gjerësisht në TikTok dhe shkaktoi reagime të shumta. Një përdorues shkroi me shaka: “Ky qytet nuk është mjaftueshëm i madh për të dy ne”, ndërsa një tjetër komentoi: “Në këtë shtëpi ka vend vetëm për një të ëmbël”. /Telegrafi/