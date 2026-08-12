Valltarët mes tavolinave në një dasmë në Bursa, “dekor i gjallë” për të ftuarit
Në një dasmë në Bursa të Turqisë, mënyra e organizimit të argëtimit ka tërhequr vëmendjen pasi valltarët u vendosën fjalë për fjalë mes tavolinave të të ftuarve. Ata performuan në hapësirat e ngushta mes tavolinave, duke u bërë pjesë e drejtpërdrejtë e atmosferës së dasmës.
Pamjet nga kjo mënyrë e veçantë e organizimit kanë ngjallur reagime dhe pyetje rreth komoditetit të vetë valltarëve. Në vend që të kenë një skenë apo hapësirë të posaçme për performancën, ata duhet të lëvizin dhe të qëndrojnë për periudha të gjata në një ambient të mbushur me tavolina, karrige dhe të ftuar.
Për publikun, një performancë e tillë mund të duket spektakolare dhe të krijojë një atmosferë më të gjallë, pasi valltarët janë shumë pranë të ftuarve. Megjithatë, për performuesit, qëndrimi për orë të tëra në një hapësirë të kufizuar mund të jetë shumë më pak komod.
Në këtë rast, valltarët duket se trajtohen pothuajse si një lloj “dekorimi të gjallë”, i cili lëviz dhe performon në mes të tavolinave. Kjo mënyrë argëtimi ngre edhe pyetjen nëse spektakli për të ftuarit duhet të vijë në kurriz të kushteve të punës dhe komoditetit të atyre që performojnë.
Megjithatë, pa më shumë informacion për kohëzgjatjen e performancës dhe kushtet konkrete në të cilat kanë punuar valltarët, nuk mund të thuhet me siguri se sa e vështirë ka qenë për ta.
Ajo që është e sigurt është se pamjet kanë sjellë një këndvështrim tjetër mbi mënyrën se si organizohet argëtimi në dasma dhe sa hapësirë u lihet performuesve për të realizuar punën e tyre. /Telegrafi/