Si merret lëvorja për tapat e verës pa e prerë pemën?
Tapat e verës prodhohen nga lëvorja e lisit të tapës, një proces që mund të duket i pazakontë, por nuk kërkon prerjen e pemës.
Lëvorja hiqet me kujdes me dorë, duke përdorur sëpata të posaçme dhe duke shmangur dëmtimin e pjesës së gjallë të trungut.
Pas heqjes së lëvores, pema vazhdon të rritet normalisht dhe me kalimin e viteve zhvillon një shtresë të re. Kjo e bën lisin e tapës një burim të rinovueshëm të materialit për prodhimin e tapave të verës.
Megjithatë, procesi kërkon shumë kohë. Nga e njëjta pemë, lëvorja zakonisht mund të korret vetëm një herë në 9 deri në 12 vjet, në mënyrë që pema të ketë kohë të mjaftueshme për të rigjeneruar shtresën e re.
Kështu, edhe pse hapja e një shisheje verë zgjat vetëm disa sekonda, tapa që e mbyll atë mund të jetë rezultat i një procesi që ka marrë gati një dekadë për t’u përfunduar. /Telegrafi/