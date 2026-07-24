Dëgjoni tingullin e jashtëzakonshëm të kësaj flaute
Një nga flautat me zërin më të thellë në botë ka tërhequr vëmendjen e publikut për tingullin e saj unik, të fuqishëm dhe meditues.
Instrumenti prodhon nota jashtëzakonisht të ulëta, me një rezonancë të thellë që krijon një atmosferë të veçantë dhe i jep dëgjuesit ndjesinë e qetësisë dhe reflektimit.
Ekspertët e muzikës thonë se instrumente të tilla janë të rralla për shkak të përmasave dhe ndërtimit të tyre të veçantë, pasi kërkojnë një strukturë të madhe për të prodhuar frekuenca kaq të ulëta.
Tingulli i kësaj flauti është përshkruar nga shumë dëgjues si një përvojë pothuajse shpirtërore, që të fton të ndalesh dhe të mendosh për tema më të mëdha, si natyra, koha dhe përjetësia.
Videoja e performancës me këtë instrument është shpërndarë gjerësisht në internet, duke mahnitur mijëra njerëz me fuqinë dhe thellësinë e tingullit të tij të pazakontë. /Telegrafi/