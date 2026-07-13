Veturat e së ardhmes pushtojnë rrjetet sociale, Audi dhe Jaguar në qendër të vëmendjes
Rritja e rrjeteve sociale i ka dhënë zë kujtdo që ka një lidhje interneti, duke nxjerrë në pah më të mirën dhe më të keqen.
Për entuziastët e veturave, është një platformë për të ndarë mendime dhe në mënyrë të pashmangshme për të debatuar me njerëz që i shohin gjërat ndryshe.
Në të njëjtën kohë, u jep prodhuesve të veturave një shans për të vënë në qendër të vëmendjes produktet e së ardhmes, si me Audi Nuvolari dhe Jaguar Type 01.
Llogaria zyrtare në Instagram e Festivalit të Shpejtësisë në Goodwood ngarkoi video të njëpasnjëshme të të dy veturave.
Në teori, është një mjet efektiv marketingu për të promovuar dy automjete që janë të veçanta në mënyra shumë të ndryshme. /Telegrafi/
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