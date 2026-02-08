Vetura përplaset me kalin në Lushnje, plagoset një person, ngordh kafsha
Një aksident ka ndodhur në mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Tri Urat-Lushnje, ku një automjet tip BMW është përplasur me një kalë që i ka dalë papritmas para mjetit.
Si pasojë e përplasjes, kafsha ka ngordhur në vend, ndërsa bashkëshortja e drejtuesit të mjetit është transportuar me ambulancë drejt Spitalit të Lushnjes për ndihmë mjekësore.
Automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./A2 CNN
