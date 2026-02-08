Një aksident ka ndodhur në mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Tri Urat-Lushnje, ku një automjet tip BMW është përplasur me një kalë që i ka dalë papritmas para mjetit.

Si pasojë e përplasjes, kafsha ka ngordhur në vend, ndërsa bashkëshortja e drejtuesit të mjetit është transportuar me ambulancë drejt Spitalit të Lushnjes për ndihmë mjekësore.

Automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./A2 CNN

