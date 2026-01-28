Vetëvendosje dorëzon kërkesë në polici për hetimin e kontratës 950 mijë euro të Komunës së Prishtinës për mbeturinat
Lëvizja Vetëvendosje ka dorëzuar në Policinë e Kosovës një kërkesë për të nisur hetime lidhur me kontratën prej 950 mijë eurosh të Komunës së Prishtinës për menaxhimin e mbeturinave.
Sipas asamblistit të VV-së, Çlirim Gërbeshi, kontrata është negociuar pa njoftim paraprak dhe dyshohet se nuk i përmbush ligjet në fuqi.
VV-ja konsideron se procesi që ka paraprirë lidhjes së saj tregon indicie serioze dhe kërkon vlerësim nga institucionet kompetente.
“Ne kemi dorëzuar kërkesën në Policinë e Kosovës për të hetuar kontratën e komunës për menaxhimin e mbeturinave, e cila sipas vlerësimit tonë është në kundërshtim me rregullat ligjore. Çdo devijim nga transparenca dhe ligjshmëria duhet të marrë përgjigje ligjore. Qytetarët e Prishtinës meritojnë qeverisje të ndershme, jo marrëveshje të dyshimta që dëmtojnë interesin publik”, ka shkruar Gërbeshi në profilin e tij në Facebook.
Kjo kontratë, e dhënë për shërbimet e grumbullimit, transportimit dhe deponimit të mbeturinave, është shpallur përmes një procedure të negociuar pa publikim paraprak të njoftimit të kontratës, gjë që sipas VV-së, krijon hapësirë për shqetësime ligjore dhe hetim institucional. /Telegrafi/