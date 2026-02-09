Vetëm edhe pak ditë për të marrë pjesë në “Loja shpërblyese me Çajin e Zemrës”
Afati po afrohet dhe “Loja shpërblyese me Çajin e Zemrës” nga Emona Brand po hyn në fazën e saj përfundimtare.
Me datën 27 Shkurt 2026, loja mbyllet zyrtarisht dheshpallen fituesit.Konsumatorët kanë ende pak ditë në dispozicion për të marrë pjesë dhe për të qenëpjesë e shortit për shpërblimet.
Çdo blerje e Çajit të Zi Emona gjatë kësaj periudhe kthehet në një mundësi konkrete për të fituar
Çaji i Zi Premium nga Emona Brand është një produkt i përditshëm në shumë familje, i konsumuar rregullisht gjatë ditës.
Në kuadër të kësaj loje shpërblyese, përveç përdorimittë zakonshëm, çdo blerje e tij shoqërohet edhe me mundësinë për të marrë pjesë në short.
Çfarë mund të fitoni?
Shpërblimet që do të ndahen në përmbyllje të lojës janë:
• iPhone 17,
• Apple Watch,
• Trotinet elektrik,
• Shpërblime në para cash,
• Voucher Derivate në vlerë prej 50 euro,
• Pako me Çaj Emona.
Pjesëmarrja në lojë është e shpejtë, e thjeshtë dhe plotësisht digjitale, duke ju marrë vetëm pak minuta.Duke vizituar luajmezemer.com, plotësoni të dhënat tuaja bazë dhe ngarkoni faturën që konfirmon blerjen e Çajit të Zi Emona.
Regjistrimi bëhet menjëherë pas ngarkimit, dukeju dhënë një shans real për të qenë pjesë e fituesve.
Me afrimin e datës përfundimtare, 27 Shkurti 2026 mbetet momenti kyç i kësaj loje shpërblyese, kur loja mbyllet zyrtarisht dhe shpallen fituesit.
Për konsumatorët e Çajit të Zi Emona, këto ditë përfaqësojnë mundësinë e fundit për ta kthyer një blerje të zakonshme në një shans për shpërblim.
Nëse po kërkoni një arsyemë shumë për t’u buzëqeshur në fund të muaji, tani është momenti!
Fituesi mund te jesh ti! Luaj sot!