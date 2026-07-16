Veseli dhe Krasniqi mbeten në paraburgim, Gjykata ua refuzon kërkesat për lirim të përkohshëm
Dhomat e Specializuara në Hagë kanë bërë të ditur se Trupi Gjykues II ka vendosur të vazhdojë masën e paraburgimit për Kadri Veselin dhe Jakup Krasniqin, duke i refuzuar njëherësh kërkesat e tyre për lirim të përkohshëm.
Sipas njoftimit zyrtar, në vendimet e marra më 15 korrik 2026, Trupi Gjykues vlerësoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqe konkrete që të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit gjyqësor ose të kryejnë krime të tjera, duke e bërë të domosdoshëm vazhdimin e paraburgimit.
“Në vendimet e fundit lidhur me rishikimin e paraburgimit të 15 korrikut 2026, Trupi Gjykues II urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit dhe rrëzoi kërkesat e tyre për lirim të përkohshëm. Trupi Gjykues konstatoi se ekzistojnë ende rreziqet se të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryejnë krime të tjera”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/