Vërshime në disa zona të qytetit, Komuna e Ferizajt del me reagim
Reshjet intensive dhe të pandërprera të shiut që kanë përfshirë Ferizajn që nga orët e hershme të mëngjesit kanë shkaktuar disa vështirësi në qarkullimin rrugor, por situata aktualisht është nën kontroll.
Komuna e Ferizajt ka njoftuar se ekipet emergjente janë në terren dhe po intervenojnë në rastet e paraqitura, me qëllim menaxhimin e situatës dhe garantimin e qarkullimit të sigurt për qytetarët.
Në reagimin e saj, komuna ka sqaruar edhe për një video të publikuar në rrjete sociale, ku shihet një nënkalim i vërshuar pranë Stacionit Policor, duke thënë se pamjet e shkurtra nuk paraqesin gjendjen reale në të gjithë territorin e qytetit.
Sipas komunës, pas intervenimit të ekipeve emergjente, të gjitha nënkalimet dhe akset rrugore në kompetencë lokale janë të kalueshme.
“Dezinformimet dhe paraqitjet e pak sekondave nga gjendja gjatë reshjeve intensive nuk janë pasqyrim i drejtë i situatës në terren”, thuhet në sqarimin e komunës.
Komuna ka bërë thirrje për kujdes të shtuar nga qytetarët, pasi kushtet atmosferike me reshje pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës. /Telegrafi/