Vera sjell ngjyra dhe gjallëri në Prishtinë, sheshet mbushen me qytetarë
Moti i ngrohtë dhe ditët me diell po vazhdojnë të dominojnë vendin tonë duke krijuar atmosferë të këndshme për qytetarët që po shijojnë bukuritë e stinës së verës.
Në kryeqytet, sheshet e Prishtinës janë mbushur me qytetarë që po shfrytëzojnë motin e këndshëm për shëtitje, takime me miq dhe kalim të kohës në kafene e hapësira publike.
Fotoreporteri i Telegrafit, Ridvan Slivova ka realizuar disa fotografi në sheshet e Prishtinës, duke sjellë momente që pasqyrojnë gjallërinë dhe energjinë që ka sjellë stina e verës në kryeqytet. /Telegrafi/
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
Foto: Ridvan Slivova
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