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Moti i ngrohtë dhe ditët me diell po vazhdojnë të dominojnë vendin tonë duke krijuar atmosferë të këndshme për qytetarët që po shijojnë bukuritë e stinës së verës.

Në kryeqytet, sheshet e Prishtinës janë mbushur me qytetarë që po shfrytëzojnë motin e këndshëm për shëtitje, takime me miq dhe kalim të kohës në kafene e hapësira publike.

Fotoreporteri i Telegrafit, Ridvan Slivova ka realizuar disa fotografi në sheshet e Prishtinës, duke sjellë momente që pasqyrojnë gjallërinë dhe energjinë që ka sjellë stina e verës në kryeqytet. /Telegrafi/

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova

Foto: Ridvan Slivova


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