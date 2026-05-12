Venmo ridizajnon aplikacionin e tij me një fokus më të mirë në privatësi
Venmo po ridizajnon aplikacionin e tij me një veçori shumë të dobishme privatësie.
Me aplikacionin e ri, gjatë procesit të integrimit, do të jeni në gjendje të vendosni nëse dëshironi që postimet tuaja të jenë të shikueshme nga të gjithë si parazgjedhje, vetëm nga miqtë tuaj, apo të shikueshme vetëm për ju.
Kjo është e rëndësishme sepse shumë njerëz mund të mos e dinë se parazgjedhja, deri më tani ka qenë ndarja me të gjithë, transmeton Telegrafi.
Sigurisht, do të jeni në gjendje të ndryshoni çdo cilësim që zgjidhni gjatë integrimit në çdo moment të mëvonshëm përmes cilësimeve të aplikacionit.
Ekziston gjithashtu një rrjedhë e azhurnuar për dërgimin e parave, e cila do ta bëjë të qartë nëse ai transaksion do të shihet vetëm nga ju, nga miqtë tuaj apo nga të gjithë.
Sipas zëvendëspresidentit të lartë dhe drejtorit të përgjithshëm të Venmo, Alexis Sowa, kjo po bëhet për t'u dhënë përdoruesve "më shumë dukshmëri dhe kontroll mbi atë që ndajnë, sepse për ne është thelbësore që ata të kenë besim në përvojën e Venmo".
Aplikacioni i ridizajnuar aktualisht po lançohet në faza në Android dhe iOS gjatë javëve të ardhshme, duke filluar me një pamje të re për burimin. /Telegrafi/